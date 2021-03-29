Как заключить договор о совместном проживании (инфографика)

Если вы проживаете в паре без официальной регистрации брака, то ваши имущественные права должны быть защищены. По приблизительным подсчетам, почти каждый 10-й брак в Украине является “гражданским”.

Об этом пишет Минюст.

Такие браки порождают не только личные, но и имущественные правоотношения. Обезопасить себя от недоразумений в будущем поможет договор о совместном проживании.

Когда можно заключить договор. Его можно заключить лишь если ни одна из сторон не состоит в зарегистрированном браке и между лицами сложились устоявшиеся отношения, присущие супругам: проживание на одной территории, совместное хозяйство, совместный бюджет и другие.

Нотариальное заверение такого договора не является обязательным, однако советуем все же не обходить нотариальную процедуру, ведь она имеет существенный ряд преимуществ:

нотариус при заверении договора проверяет действительную волю, правоспособность и дееспособность лиц, что делает невозможным признание его ничтожным;

нотариальное заверение договора официально закрепляет право пользования имуществом и правовой режим имущества, приобретенного в период совместного проживания;

такой договор будет доказательством в судебном процессе для призыва к наследованию в четвертую очередь.

Какие документы необходимо иметь для заключения договора: паспорта сторон; ИПНы.

Процедура заверения договора: При заключении договора о совместном проживании нотариус:

устанавливает лиц, обратившихся за совершением нотариального действия;

выясняет, понимают ли участники договора значение своих действий и последствия их совершения (объем гражданской дееспособности физических лиц, являющихся участниками сделки);

готовит проект договора;

знакомит стороны с содержанием договора;

убеждается в том, что содержание договора полностью соответствует действительным намерениям и воле сторон;

после подписания договора сторонами заверяет договор и регистрирует его в реестре для регистрации нотариальных действий.

В договоре: допускается решать вопрос относительно драгоценностей, премий и наград; определять правовой режим имущества, приобретенного/полученного в подарок до начала совместного проживания.

Что не может договор:

регулировать личные отношения, а также личные отношения между лицами и детьми;

ставить одну из сторон в чрезвычайно невыгодное материальное положение;

уменьшать объем прав ребенка, рожденного во время совместного проживания;

предусматривать передачу в собственность одной стороне недвижимого имущества и другого имущества, право на которое подлежит государственной регистрации.

За рубежом гражданский брак называется “конкубинат” и является довольно распространенным явлением среди граждан иностранных государств.

Как в других государствах. Во Франции граждане подают совместное заявление, в котором указывают имущественные отношения, и договор о совместной жизни в компетентный орган государственной регистрации. Такой договор могут заключить лица, которые являются совершеннолетними, дееспособными, одного или разных полов и не находятся в запрещенной степени родства, браке и не заключали иного договора о совместной жизни.

В Швеции лица имеют право заключить договор в отношении режима их имущества, взаимной материальной помощи, солидарной ответственности по долгам одного из них, обеспечение жизненных потребностей и затрат, которые относятся к совместному проживанию.

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