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SpaceX потеряла очередной прототип корабля для полета на Марс (видео)

SpaceX потеряла очередной прототип корабля для полета на Марс (видео)

Американская компания SpaceX потеряла очередной прототип корабля Starship для полета на Марс. Корабль разбился во время испытаний.

Испытание корабля транслировалось в Youtube.

Компания SpaceX неожиданно решила сегодня провести запуск 11-го прототипа корабля, несмотря на туманную погоду в районе испытаний. Прототип SN11 успешно поднялся на запланированную высоту в 10 километров, перешел в горизонтальное положение и начал снижение для посадки.

Однако после спуска на высоту 1 километр связь с прототипом корабля резко оборвалась. Пока точно не известно, взорвался ли корабль после посадки, или разбился от удара о землю.

Напомним, испытания прототипа SN11 планировались еще в пятницу, 26 марта, однако тогда их перенесли из-за плохих погодных условий. А вчера компания SpaceX не успела получить разрешение от Управления гражданской авиации США.

По материалам РБК-Украина
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