SpaceX потеряла очередной прототип корабля для полета на Марс (видео)

Американская компания SpaceX потеряла очередной прототип корабля Starship для полета на Марс. Корабль разбился во время испытаний.
Испытание корабля транслировалось в Youtube.
Компания SpaceX неожиданно решила сегодня провести запуск 11-го прототипа корабля, несмотря на туманную погоду в районе испытаний. Прототип SN11 успешно поднялся на запланированную высоту в 10 километров, перешел в горизонтальное положение и начал снижение для посадки.
Однако после спуска на высоту 1 километр связь с прототипом корабля резко оборвалась. Пока точно не известно, взорвался ли корабль после посадки, или разбился от удара о землю.
Напомним, испытания прототипа SN11 планировались еще в пятницу, 26 марта, однако тогда их перенесли из-за плохих погодных условий. А вчера компания SpaceX не успела получить разрешение от Управления гражданской авиации США.
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