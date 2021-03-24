Geely представила новый доступный кроссовер (фото)

Китайская компания Geely представила свой обновленный компактный кроссовер Geely Icon. Он получил небольшие изменения в дизайне кузова и в салоне.

Так, у обновленного Geely Icon появились новые колесные диски и несколько новых вариантов цвета кузова.

Покупателям предложат специальную версию под названием Spring Limited Edition. Эта «весенняя» версия имеет оранжевые акценты на колесных дисках, дверях, переднем бампере и порогах. Также оранжевые акценты есть и в салоне.



Кроме того, у спецверсии другая обивка сидений, декоративная подсветка салона и обновленная информационно-развлекательная система с новыми функциями.