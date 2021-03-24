«Пакеты малыша» вновь будут закупать через Prozorro: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 5064, которым предлагается установить стоимость одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет и определять конечную цену по результату аукциона.
Решение о принятии в целом поддержали 307 нардепов.
«С целью проведения более эффективной процедуры бюджетного финансирования и снижения расходов из госбюджета законопроектом предлагается установить стоимость одноразовой натуральной помощи „пакет малыша“ в размере трех прожиточных минимумов и определять конечную цену по результату аукциона», — говорится в пояснительной записке.
«В результате мы получим снижение расходов из госбюджета с целью реализации закупки товаров для комплектования одноразовой натуральной помощи „пакет малыша“ через систему Prozorro. Электронный аукцион будет вести к снижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров», — заявили авторы законопроекта.
«Этот закон о следующем — первый раз „пакет малыша“ будет закупаться через систему Prozorro. Конечная стоимость „пакетов малыша“ будет определена именно на аукционе. Не от прожиточного минимума, а именно аукцион определит конечную стоимость. Упадет ли качество „пакета малыша“? Нет, потому что это будет прописано в технических условиях», — объяснил нардеп Андрей Мотовиловец.
Заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила, что члены комитета предложили определить стоимость одноразовой натуральной помощи с учетом прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок.
Кравчук сообщила, что комитет рекомендует Верховной Раде законопроект № 5064 принять за основу и в целом с учетом предложений комитета.
«Пакеты малыша» ранее покупали через Prozzoro, однако из-за проблем с закупками Рада приняла закон, чтобы покупать их через Управление ООН (ЮНОПС).
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