Срок для возврата средств, когда командировка не состоялась

В соответствии с Налоговым кодексом Украины отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, подается по форме, установленной Центральным органом исполнительной власти.
Об этом пишет Главное управление ГНС в Тернопольской области.
Отчет подается до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором плательщик налога:
Если работник получил аванс на командировку и не уехал, то он должен в течение трех банковских дней со дня принятия решения об отмене поездки возвратить указанные средства в установленном законодательством порядке на соответствующий счет предприятия (или в кассу предприятия в случае получения аванса наличными).
При этом нормами законодательства не предусмотрено дополнительных сроков для возврата средств, полученных в качестве аванса на командировку, в случаях, если командировка не состоялась по уважительным причинам (в том числе в случае болезни работника).
То есть если работник получил аванс на командировку и не уехал, то он должен в течение трех банковских дней со дня принятия решения об отмене поездки вернуть указанные средства в установленном законодательством порядке на соответствующий счет предприятия (или в кассу предприятия в случае получения аванса наличными).
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