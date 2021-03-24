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В Минэкономики ожидают экспортировать более 45 млн тонн зерна в этом году

В Минэкономики ожидают экспортировать более 45 млн тонн зерна в этом году

Министерстве экономики уточнили прогнозы производства и экспорта зерновых в 2020/2021 маркетинговом году — ожидают экспортировать 45,7 млн тонн зерна.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам встречи заместителя министра экономики Тараса Высоцкого с агроассоциациями.

Отмечается, что по состоянию на 26 марта в текущем 2020/2021 маркетинговом году в Украине произведено почти 65 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Экспортировать в этом году планируют 45,7 млн тонн зерна, в том числе 17,5 млн тонн пшеницы и 23,5 млн тонн кукурузы.

Согласно Меморандуму о согласовании позиций между участниками рынка зерна на 2020/2021 МГ, предельные объемы экспорта пшеницы установлены на уровне 17,5 млн тонн и 24 млн тонн кукурузы.

Высоцкий сослался на данные Фискальной службы по промежуточным результатам экспорта зерна. Так, по состоянию на 29 марта Украина экспортировала 34,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 14,5 млн тонн пшеницы, 15,9 млн тонн кукурузы и 4,08 млн тонн ячменя.

«На сегодняшний день наблюдается некоторое снижение темпов экспорта зерновых культур. Учитывая такую ​​динамику, мы не превысим тех объемов, которые указаны в Меморандуме, поэтому никаких рисков в отношении физического наличия пшеницы и кукурузы на украинском рынке нет», — добавил он. «Мы прогнозируем, что темп экспорта будет выровнен. Вместе с тем, мы предполагаем достаточно высокий уровень переходящих запасов на конец текущего маркетингового года».

По материалам Економічна Правда
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