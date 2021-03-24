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«Нафтогаз» получил спецразрешения по 4 нефтегазовым участкам

«Нафтогаз» получил спецразрешения по 4 нефтегазовым участкам

Госгеонедр выдала 4 спецразрешения на право пользования Балаклейским, Ивановским, Бузовским и Берестянским нефтегазовыми участками для Укргаздобычи, в компании планируют начать добычу газа уже в следующем году.

Об этом сообщает Укргаздобыча в Facebook.

Согласно сообщению, в этом году проведут переобработку и переинтерпретацию сейсморазведочных работ 2D прошлых лет и другой имеющейся геологической информации и дадут старт 3D сейсморазведке для получения дополнительных данных.

Также в компании хотят начать восстановление и подключение нескольких ранее ликвидированных скважин. В общем, в течение первых 5 лет Укргаздобыча планирует провести 3D сейсмическую разведку на площади 1,5 тыс. кв. км и пробурить 12 разведочных скважин.

«В 2022 году, быстрее установленных документами сроков, мы планируем получить первый газ», — добавили в компании. «Наша конечная цель остается неизменной — добывать свой газ для энергетической независимости Украины».

По материалам Економічна Правда
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