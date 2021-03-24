Если ситуация с Covid-19 не улучшится, закроем детсады и запретим транспорт - КГГА

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявляет, что в случае, если ситуация с Covid-19 в Киеве в ближайшее время не улучшится, то придется закрывать начальную школу, детские сады и принимать решение об ограничении работы общественного транспорта.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».
«Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан», — отметил чиновник.
По словам Поворозника, за последние две недели в столице добавили более 1 тысячи койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом, однако их заполненность на сегодняшний день «достаточно серьезная».
«Ситуация критическая. У нас сегодня дети 1−4-х классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1−4-е классы, и детские сады, и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом», — заявил первый замглавы КГГА.
Напомним, на предыдущей неделе мэр Киева Виталий Кличко уже заявлял, что городская власть может принять решение об остановке общественного транспорта в столице, если жители города будут пренебрегать противоэпидемиологическими правилами безопасности.
Ранее заместитель Кличко Владимир Бондаренко заявлял, что больницы Киева, перепрофилированные под оказание помощи больным Covid-19, заполнены на 100%, а резервные кровати размещают в коридорах.
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