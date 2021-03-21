День финансов: цены на газ в апреле, розыск Дубилета, методы банков по взысканию долгов

Понедельник, 29 марта. Рабочая неделя началась не только с новых «красных зон».
Красных уже 11. Министерство здравоохранения расширило список «красных» зон карантина до 11 регионов. С 29 марта в этой зоне оказалась Черниговская область. Единственным регионом «желтой» зоны остается Херсонская область. Сегодня же в Министерстве здравоохранения объяснили, будут ли ограничения в вакцинации против COVID-19.
НАБУ ищет Дубилета. Как сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.
Цены на газ в апреле. По сообщению «ГазПравды», газоснабжающие компании в апреле предлагают газ по цене от 6,75 до 8,85 гривны за кубометр. Многие компании не изменили цену по сравнению с мартом. В частности, «Мегаватт» опубликовал ценник в 6,70 грн за кубометр, а поставщики «Эру Людям», «Эру Трейдинг» и «Агросинтез Трейдинг» — 6,75 грн за кубометр. Ранее «Нафтогаз» также обнародовал тариф на газ для населения.
«Статичный QR» в приложении «Дія». Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Минцифры планирует запустить услугу «Статичный QR» на электронном сервисе госуслуг «Дія». С этой услугой предприниматели смогут создавать QR-код, с помощью которого клиенты будут передавать онлайн цифровую копию документа для подтверждения личности.
Пенсии могут снизиться почти вдвое. Слава Богу, это не завтра. Как говорит министр социальной политики Марина Лазебная, такое может произойти уже через 30 лет. С ее слов, это произойдет, если не внедрять накопительную пенсионную систему. «Если не накапливать и ничего не делать, то коэффициент замещения в Украине через 30 лет будет 18%. Сейчас он около 30%», — сказала она. Также Лазебная сообщила, когда рассчитают субсидии на газ.
Если финкомпания нарушает ваши права. Как объясняют в НБУ, если вы заключили договор, условия которого нарушают ваши права и противоречат законодательству, письменно пожалуйтесь руководству финучреждения. Если ваша жалоба осталась без результата, обратитесь в Национальный банк Украины. В случае нарушений прав потребителей НБУ имеет полномочия применить к финучреждению меры воздействия или наложить штрафные санкции.
В продолжение темы финучреждений. Большинство украинцев убеждены: для того чтобы взыскать средства по просроченному кредитному договору, банк обязательно должен обратиться в суд. Однако юридические отделы банков гораздо лучше знают ситуацию с практикой рассмотрения дел в судах и предпочитают действовать другим способом. Finance.ua разбирал все тонкости в материале ниже.
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