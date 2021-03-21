В «красных зонах» карантина Нацполиция закрыла почти сотню заведений

В Министерстве внутренних дел сообщили, что Национальная полиция остановила работу 90 заведений из-за нарушения правил карантина. Речь идет о заведениях в «красных зонах».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
МВД сообщило соответствующую информацию на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни под председательством президента Владимира Зеленского.
«Национальная полиция Украины проверила 71 000 субъектов хозяйствования по соблюдению правил карантина в 11 регионах, отнесенных к» красной «зоны. Было остановлена работа 90 заведений», — говорится в сообщении.
Напомним, в Черниговской области с понедельника, 29 марта, вводят карантинные ограничения «красной» зоны.
На сегодняшний день в «красную» зону карантина входят 13 из 24 регионов.
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