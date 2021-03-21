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Отечественный производитель прeдстaвил нoвую мaшинy с крaнoм-манипулятором (фото)

Как сообщает SpecMachinery.com.ua, отечественный производитель создал специальный грузовой автомобиль с краном-манипулятором Palfinger, который базируется на шасси грузового автомобиля FORD CARGO 2542.

На рамную конструкцию автомобиля установлена ​​неподвижная опора рамно-сварного типа, к которой с помощью шарнирного соединения закреплена подвижная часть самосвальной платформы универсального типа.

Универсальность в данном случае заключается в том, что насыпной груз из кузова можно высыпать в любом из фланговых направлений. Это обеспечивает устройство подвижного блока платформы и бортовые конструкции кузова, открывающиеся в нижней части.

Грузоподъемность самосвала – 12 тонн, размеры платформы: 7,3х2,3х0,6 метра.

Кран-манипулятор Palfinger PK14001 SLD с выдвижной телескопической стрелой может поднимать груз 5,85 тонны, максимальный вылет стрелы – 12,6 метра, при полном вылете стрелы грузоподъемность крана составляет 0,87 т.

Для повышения безопасности автомобиль обеспечен аутригерами с гидравлическим приводом. Есть кнопка аварийного отключения и система оповещения о перегрузе.

По материалам MMR
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