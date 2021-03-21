Межбанк: на курсовой тренд будет влиять психологический фактор

Уже с этого понедельника на валютном рынке клиенты начнут постепенно закрывать свои операции на отчетную дату. В этот раз не только по месяцу, но и по первому кварталу 2021 года. И несмотря на ужесточение карантинных мер и ухудшение ситуации с коронавирусом — хозяйственная деятельность компаний в этот период лишь активизируется. Это отразится на статистике торгов и на 29 марта Finance.ua прогнозирует объем операций на межбанке в пределах до $ 155−200 млн при совершении до 460−650 сделок.

Кроме этого, уже с конца прошлой недели стали заходить крупные суммы возмещений НДС экспортерам, что приводит к увеличению объемов гривны на счетах бизнеса. Это с одной стороны работает против нацвалюты, так как части клиентов надо продавать меньше валюты на межбанке для своих расчетов на внутреннем рынке, с другой — этот же фактор стимулирует активность всего рынка в целом. Ну и завтрашний аукцион Минфина по размещению пяти выпусков гривневых ОВГЗ и двух долларовых тоже добавляет статистики торгов за счет операций нерезидентов.

Дополнительно на курсовой тренд межбанка сегодня будет продолжать влиять и психологический фактор. Уже с конца прошлой недели доллар тестирует на торгах уровень в 28 гривен. Причем, то с периодическими откатами котировок к уровням около 27,95 гривен, то к их росту в пределах до 28,01 гривны и чуть выше. Если психологический порог в 28 гривен окончательно будет «пробит» — это даст шанс спекулянтам постараться «погнать» курс к цели в 28,15 гривен за эту неделю на межбанке. Если же тестирование уровня в 28 гривен затянется (а к этому идет) — то энтузиазм спекулянтов по раскачке курса начнет спадать. А учитывая, что и наличный рынок не особо «ведется» на попытки раскачать курс безналичной валюты, то котировки имеют все шансы достаточно долго находится в пределах около отметки в 28 гривен без существенных сдвигов в одну или другую сторону.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua, 29 марта будут в пределах:

доллар — коридор 27,80 — 28,05 грн,

евро — коридор 32,70 — 33,15 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,70 — 28,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков – до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,55 — 33,25 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,70 — 33,05 грн при спреде до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,99 / 28,01

евро — 33,00 / 33,02

Курсы валют на Межбанке

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