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День финансов: изменения в «Дія City» для IT, базовая величина для соцвыплат, более сотни стран для путешествий

День финансов: изменения в «Дія City» для IT, базовая величина для соцвыплат, более сотни стран для путешествий

Пятница, 26 марта. Неделю завершим “девизом”: меньше давления на бизнес и больше возможностей для финансовой грамотности детям!

Подпись президента. Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на субъектов хозяйствования. Данный закон уполномочивает органы местного самоуправления осуществлять контроль в сфере труда. Зато исполнительные органы городских советов и объединенных территориальных общин лишаются права составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение законодательства о труде и занятости населения.

Базовая величина для соцвыплат. Кабмин предлагает ввести базовую величину для социальных выплат. Так, в правительстве планируют с 1 января 2022 года изменить подходы к определению прожиточного минимума. Предлагают для расчета ежемесячных социальных выплат, а это надбавки, повышения, дополнительная пенсия, пенсия за особые заслуги и т.д., установить отдельно базовую величину для социальных выплат на детей и базовую величину для социальных выплат населению.

Кстати, на днях наши коллеги с “Обозревателя” пытались объяснить, при каких условиях можно получить пенсию в 10 тыс. грн. Выжимку их наблюдений читайте по ссылке.

Пособие по безработице во время карантина. На данный момент минимальный размер пособия составляет 1000 грн, а максимальный – 9080 грн. Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру. Человек, который ищет работу, подает заявление о предоставлении статуса безработного и предъявляет документы. Перечень документов по ссылке.

Что меняется в «Дія City» для IT. Власти в Украине работают над специальным режимом для IT-компаний «Дія City». По словам замглавы Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Егора Чернева, «Дія City» не будет отменять рабочую схему с ФЛП, компании-резиденты и далее смогут работать по такой модели. Также новый законопроект предлагает такие налоги: НДФЛ — 5%; военный сбор — 1,5%; ЕСВ — 22% от минималки; налог на выведенный капитал — 9%.

В продолжение темы, Минцифры планирует добавить в приложение «Дія» возможность предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, уплачивать налоги. Кроме того, планируется постепенно перевести весь кабинет плательщика налогов на «Дію». Также со временем там появится возможность работать с кассовыми аппаратами (РРО).

Путешествия по Европе. Открыты более сотни стран Главы государств и правительств стран — членов ЕС договорились начать подготовку с целью смягчения карантинных ограничений для путешествий в пределах ЕС. Там отмечают, что на данный момент ограничения надо сохранять. Но когда эпидемическая ситуация позволит смягчить текущие меры, ограничения будут постепенно снимать. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев открыты более сотни стран. За месяц перечень расширился на девять государств.

Банковская карта с 6 лет. Еще каких-то 10 лет назад банковские карты имели не все взрослые. Сегодня собственную дебетовую карту может получить каждый ребенок, начиная с шестилетнего возраста.

С ее помощью можно рассчитываться в магазинах, оплачивать обеды в школьной столовой и купить проездной документ на общественный транспорт. Читайте по ссылке ниже, что необходимо для оформления такой карты, и как выбрать подходящую:

О банковских картах для вашего ребенка 👦 💳

По материалам Finance.UA
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