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Полиция раскрыла схему хищения у Энергорынка 300 млн грн

Полиция раскрыла схему хищения у Энергорынка 300 млн грн

Следователи Нацполиции выявили схему незаконного завладения государственными средствами Г П Энергорынок путем реализации частным предприятием электроэнергии по завышенной стоимости на сумму более 300 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Должностные лица ООО подали в НКРЭКУ недостоверные сведения о вводе в эксплуатацию пускового комплекса солнечной электростанции. Таким образом частное предприятие получило высший „зеленый“ тариф и обязало Г П Энергорынок безосновательно уплатить средства за реализованную электроэнергию», — говорится в сообщении.

Правоохранителями было установлено, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью по изготовлению солнечной электроэнергии обратились в НКРЭКУ с просьбой увеличить мощность выработки солнечной электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию пускового комплекса. Хотя в то время работа комплекса не была запущена.

Частная компания на основании фиктивных документов получила разрешение на увеличение мощности солнечной электростанции и утверждение «зеленого» тарифа почти на год раньше фактического возведения станции.

Помимо этого компания сделала фиктивную закупку оборудования, которое дает возможности для запуска станции. Кроме того, согласно акту «дешифровка местности» на период подачи документов в Государственную комиссию комплекс солнечной электростанции находился на стадии строительства. Поэтому соответствующий коэффициент «зеленого» тарифа не мог быть применен. Тогда как документы, которые были поданы в НКРЭКУ, включали недостоверные данные.

С помощью экспертизы удалось выяснить, что в течение четырех лет ГП ​​Энергорынок безосновательно платило частному предприятию средства за реализованную электроэнергию.

В четверг, 25 марта, в Киеве и Запорожской области были проведены обыски. Полиция изъяла документацию по реализации электроэнергии по завышенной стоимости.

Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

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По материалам Корреспондент.net
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