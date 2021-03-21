СБУ накрыла канал контрабанды: изъяли 1,3 тонны янтаря и 170 кило «ювелирки»

СБУ заблокировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря. В ходе операции у злоумышленников изъяли 170 кг ювелирных изделий и 1300 кг янтаря более чем на 11 миллионов гривен.
Об этом сообщает СБУ.
«Служба безопасности Украины заблокировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря. В ходе многоэтапной операции у злоумышленников изъято несколько партий „солнечного камня“ более чем на 11 млн грн», — говорится в сообщении.
Во время обысков по местам проживания и в производственных помещениях участников противоправной деятельности правоохранители обнаружили почти 1300 кг янтаря разных фракций, более 170 кг готовых изделий, технологическое оборудование для обработки камней, компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.
Фото: СБУ
Документировать противоправную деятельность группы правоохранители начали в сентябре прошлого года. За это время был установлен контрабандный канал и его организаторы.
«Установлено, что незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. К нему он привлек, в частности 7-х жителей Ровенской области, которые скупали у местных старателей нелегально добытый янтарь», — говорится в сообщении.
Для нелегального вывоза обработанной продукции за границу подозреваемые использовали маршруты через аэропорты «Борисполь» и «Львов», а также сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам.
Из части приобретенной продукции злоумышленники изготавливали ювелирные украшения по заказу иностранных клиентов. Для обработки янтаря они использовали производственные мощности одного из частных предприятий области.
Фото: СБУ
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240−1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины наложен арест на изъятое имущество. Решается вопрос об объявлении подозрений участникам группировки.
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