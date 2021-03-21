Первая компания получила сертификат, приближающий украинские таможенные практики к ЕС

В Украине выдали первый сертификат Авторизованного экономического оператора (АЭО), который позволяет использование упрощенных процедур по таможенным вопросам — введение АЭО было предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Впервые АЕО в Украине получило ПАО «Джей ти Интернешнл Украина». Эта инициатива является одним из первых евроинтеграционных проектов Гостаможслужбы, говорят в ведомстве.

«Таможенные органы не должны быть барьером при пересечении границы. Эта практика уходит в прошлое. Мы поддерживаем честный бизнес и максимально облегчаем таможенные процедуры для добросовестных импортеров и экспортеров», — комментирует министр финансов Сергей Марченко.

«Статус АЭО — это наивысшая степень доверия таможни к предприятиям в виде предоставления им специальных упрощений и преимуществ при осуществлении таможенных формальностей», — добавил он.

В частности, развитие института АЭО является важным проектом в контексте евроинтеграции, поскольку способствует приближению таможенного законодательства страны к стандартам ЕС, упрощает международную торговлю и повышает конкурентную привлекательность украинских предприятий.

Глава Гостаможслужбы Павел Рябикин назвал этот проект программой сотрудничества таможни и бизнеса. По его словам, выдача первого сертификата свидетельствует, что Украина выполнила одно из своих обязательств по соглашению.

«Таможня должна доверять честным предпринимателям. Программа авторизованного экономического оператора переводит это доверие в практическую плоскость», — прокомментировал он.

В ведомстве напомнили, что программа АЭО введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. На сегодня программы АЭО реализованы в 97 странах мира. Еще 20 — их вводят.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫