Большинство украинцев не знают, как защитить свои аккаунты и платежные данные

Все больше украинцев выбирают онлайн-шопинг как удобный способ приобретения товара — почти 40% пользователей покупают в интернете ежемесячно, а 70% — тратят больше 500 гривен за одну покупку.

Такие данные приводит аналитическая служба OLX.

В то же время большинство украинцев не знают, как защитить свои платежные данные, а каждый третий готов перевести деньги на карту незнакомому человеку. В киберполицию в случае преступления обращается только каждый пятый.

Ежемесячно покупают онлайн 40% украинских интернет-пользователей, а раз в квартал — каждый четвертый (23,4%). Доля тех, кто заказывает товары раз в полгода или раз в год, составляет 15% и 11% соответственно.

Подавляющее большинство — 62% украинцев покупают на крупных онлайн-платформах, а в небольших интернет-магазинах и соцсетях — еще по 24% и 22% соответственно.

Больше всего при этом обращают внимание на отзывы о продавце (56%), надежность сайта (54%), метод оплаты (47%) и дешевизну товара (37%). А вот скорость доставки является приоритетной лишь для 10% покупателей.

Обычно украинцы тратят в интернете за раз суммы больше 500 грн:

Покупки до 100 грн — 4%.

Покупки до 500 грн — 27%.

Покупки до 1000 грн — 36%.

Покупки на 1 000 грн и более – 33%.

Большая часть покупателей (71%) предпочитает наложенный платеж и постоплату, но каждый третий готов сделать предоплату — перевести всю сумму за товар на счет незнакомому продавцу и после этого ждать покупку.

При этом в случае мошенничества лишь 2 из 10 людей обращаются в Киберполицию, в банку — 3 из 10, а в службу поддержки — половина респондентов. Около 40% участников опроса будут решать проблему самостоятельно или же расскажут о ней родным.

Большинство опрошенных — 57% — не знают ни одного способа защиты своих аккаунтов и платежных данных. Что такое социальная инженерия (психологические манипуляции, когда мошенник притворяется продавцом / покупателем или сотрудником полиции / банка / службы поддержки), понимают только 13% пользователей интернета. 52% опрошенных украинцев не знают, что такое фишинг (кибератака с применением сайтов-подделок). Чтобы научить украинцев правилам безопасности в интернете, OLX объявил 2021 год “Годом безопасности” и запустил образовательный проект Онлайн[за]хист.

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