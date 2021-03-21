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Правительство внесло изменения в порядок проведения конкурса на госслужбу

Правительство внесло изменения в порядок проведения конкурса на госслужбу

Правительство на очередном заседании приняло постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы».

Об этом сообщается на правительственном портале.

Проектом акта регулируется вопрос о действии заключенных контрактов на период действия карантина, объявления конкурсов на должности, занимаемые лицами, с которыми заключены контракты на период действия карантина, а также решение других вопросов в переходный период.

Также акт вносит изменения в порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы:

  • возможность проведения собеседования с целью определения субъектом назначения или руководителем государственной службы победителя (победителей) конкурса дистанционно в режиме видеоконференции;
  • возможность участвовать членами конкурсных комиссий в заседаниях дистанционно в режиме видеоконференции;
  • уменьшение количества кандидатур, которые определяются Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы и конкурсной комиссией для избрания субъектом назначения или руководителем государственной службы победителя конкурса, с пяти человек до трех человек;
  • другие изменения технического характера.

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По материалам Finance.UA
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