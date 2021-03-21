Правительство внесло изменения в порядок проведения конкурса на госслужбу

Правительство на очередном заседании приняло постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы».
Об этом сообщается на правительственном портале.
Проектом акта регулируется вопрос о действии заключенных контрактов на период действия карантина, объявления конкурсов на должности, занимаемые лицами, с которыми заключены контракты на период действия карантина, а также решение других вопросов в переходный период.
Также акт вносит изменения в порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кличко отреагировал на призыв остановить работу маршруток8 ч. назад - 1109 8
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»4 ч. назад - 1886 6
Бизнес предлагает снизить комиссию эквайринга до 1,4%7 ч. назад - 545 6
Rozetka планирует создать собственную платежную систему8 ч. назад - 1024 5
Правила выдачи автомобильных номерных знаков в Украине изменили8 ч. назад - 1759 2
Межбанк: развязка, что будет с курсом в ближайшие дниВчера, 18:25 - 3427
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»4 ч. назад - 1886 6
Правила выдачи автомобильных номерных знаков в Украине изменили8 ч. назад - 1759 2
ТОП-10 самых актуальных профессий на рынке труда9 ч. назад - 1752
Цены на нефть упали: новые локдауны возродили опасения по поводу спроса на нефтепродукты8 ч. назад - 1533 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиВчера, 12:10 - 236
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 433
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1368 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 601 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1966 2