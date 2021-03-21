BMW представила разгоняющееся до 324 километров в час авто

Немецкая компания BMW представила новый мощный автомобиль 2022 BMW Alpina B8 Gran Coupe.
Об этом сообщает Car Buzz.
Авто имеет 4,4-литровый двойной турбодвигатель V8 мощностью 612 лошадиных сил и крутящим моментом в 590 Нм.
Отмечается, что 2022 BMW Alpina B8 Gran Coupe разгоняется до 96 км в час за 3,3 секунды, а его максимальная скорость – 324 км за час.
Фото: Car Buzz
Автомобиль будет доступен в двух цветах – голубом и зеленом.
Стоимость базовой модели стоит от 139 900 долларов США. Первые экземпляры ожидаются у американских дилеров уже в конце этой весны.
Фото: Car Buzz
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