Полиция разоблачила схему хищения средств, выделенных на ремонт дорог

Следователи Нацполиции разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
«Полицейские расследуют уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах. Преступление совершено должностными лицами государственного предприятия по предварительному сговору с представителями коммерческих структур при закупке строительных материалов по завышенным ценам и объемам выполненных работ», — говорится в сообщении.
Фото: МВД
В ходе досудебного расследования следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении работников УСБУ в Сумской области и процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили должностных лиц государственного предприятия, которые организовали схему растраты бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог. Недостоверные сведения вносились в служебную документацию относительно стоимости использованных строительных материалов по завышенным ценам и объемам выполненных работ.
Установлено, что в течение 2019−2020 годов одно из государственных предприятий по результатам проведенных тендерных процедур на электронной площадке «ProZorro» заключило ряд договоров на выполнение работ по текущему среднему и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения.
При этом еще на стадии подготовки тендерных процедур ожидаемая стоимость предмета закупки указывалась завышенная, а публичные закупки проводились в условиях мнимой конкуренции. Кроме этого, руководители фирмы-подрядчика, которая победила на тендерных процедурах, вносили в акты выполненных работ данные о приобретении строительных материалов по значительно завышенной стоимости.
24 марта в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях полицейские провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых изъяли документацию о выполненных работах на сумму свыше 15 млн грн.
Идет досудебное расследование.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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