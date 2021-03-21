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Полиция разоблачила схему хищения средств, выделенных на ремонт дорог

Полиция разоблачила схему хищения средств, выделенных на ремонт дорог

Следователи Нацполиции разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Полицейские расследуют уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах. Преступление совершено должностными лицами государственного предприятия по предварительному сговору с представителями коммерческих структур при закупке строительных материалов по завышенным ценам и объемам выполненных работ», — говорится в сообщении.


Фото: МВД

В ходе досудебного расследования следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении работников УСБУ в Сумской области и процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили должностных лиц государственного предприятия, которые организовали схему растраты бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог. Недостоверные сведения вносились в служебную документацию относительно стоимости использованных строительных материалов по завышенным ценам и объемам выполненных работ.

Установлено, что в течение 2019−2020 годов одно из государственных предприятий по результатам проведенных тендерных процедур на электронной площадке «ProZorro» заключило ряд договоров на выполнение работ по текущему среднему и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения.

При этом еще на стадии подготовки тендерных процедур ожидаемая стоимость предмета закупки указывалась завышенная, а публичные закупки проводились в условиях мнимой конкуренции. Кроме этого, руководители фирмы-подрядчика, которая победила на тендерных процедурах, вносили в акты выполненных работ данные о приобретении строительных материалов по значительно завышенной стоимости.

24 марта в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях полицейские провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых изъяли документацию о выполненных работах на сумму свыше 15 млн грн.

Идет досудебное расследование.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

По материалам Finance.UA
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