Audi приступила к производству нового кроссовера Audi Q4 e-tron

На предприятии концерна Volkswagen в немецком Цвиккау стартовал серийный выпуск нового электрического кроссовера Audi Q4 e-tron. Следует отметить, что данная модель стала первым электрокроссом Audi, который будет выпускаться в Германии.

Начало производства Q4 в Цвиккау в компании считают хорошим примером синергии и эффективного сотрудничества Audi с Volkswagen. В налаживании производства приняло участие более ста человек, а в поставке инструментов задействовали предприятия в Ингольштадте и Неккарзульме.

Особая гордость Volkswagen заключается в том, что автозавод в Цвиккау потребляет электричество за счет возобновляемых источников, а для самого кроссовера они уже сейчас прорабатывают варианты утилизации батарей по истечению срока их службы.

Сам Audi Q4 e-tron еще официально не представлен, премьера запланирована на середину апреля текущего года. Но уже известно, что салон будет иметь новый четырехспицевый руль с сенсорными кнопками, экологичные материалы отделки, проекционный дисплей с дополненной реальностью, систему распознавания голоса, цифровую приборную панель и медиа-комплекс от Audi с большим сенсором и тактильными отзывами на нажатия.

Предполагается, что кроссовер будет оборудован двумя электродвигателями (по одному на ось) с суммарной мощностью 306 лошадиных сил. Запас хода на одном заряде составит 450 километров по циклу WLTP.