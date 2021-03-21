Нацбанк назвал условия реструктуризации кредитов в иностранной валюте

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4475, которым предусмотрено проведение реструктуризации кредитов в иностранной валюте в обязательном порядке. Национальный банк привел свою позицию по этому законопроекту.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных, приемлемых и для банков, и для заемщиков, сбалансированных условиях. Механизм для проведения такой реструктуризации уже существует», — сказано в сообщении.
Во-первых, механизм реструктуризации долга физического лица, возникшего по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, который является единственным местом проживания семьи должника, определен Кодексом Украины по процедурам банкротства, введенным в действие в октябре 2019 года. Так, в течение пяти лет со дня введения в действие Кодекса — до 21 октября 2024 года — ипотечные кредиты в иностранной валюте могут быть реструктуризированы по процедуре неплатежеспособности физического лица согласно плану реструктуризации или по мировому соглашению на законодательно определенных условиях.
В ходе реструктуризации арбитром между должником и кредитором является суд, который может оценить обстоятельства дела и положение заемщика. Такой подход дает возможность осуществить реструктуризацию задолженности на справедливых и сбалансированных условиях.
Во-вторых, банки разработали и предлагают валютным заемщикам собственные программы добровольной реструктуризации валютной задолженности. До 21 апреля 2021 года действует мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам. Мораторий был введен в 2014 году для защиты валютных заемщиков, которые в связи с кризисом и резкой девальвацией не могли платить по кредитам. Банкам было запрещено обращать взыскание на имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.
«Поскольку заемщики так и не начали выполнять обязательства по таким кредитам, это создало риски для устойчивости финансовой системы. Мы считаем, что продление действия моратория на три года, предусмотренное законопроєктом № 4475, снова законсервирует, а не решит проблему валютных кредитов», — объясняют в НБУ.
В то же время, Нацбанк поддерживает предложенные в Налоговый кодекс изменения для освобождения от налогообложения прощенных сумм долга и других доходов, возникающих вследствие реструктуризации кредитов в иностранной валюте. Такие нормы предусмотрены законопроектом № 4399, который Верховная Рада также приняла за основу на прошлой неделе.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)13 ч. назад - 1560 20
Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют одобрить законВчера, 15:16 - 1113 15
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи7 ч. назад - 1790 12
В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавируса9 ч. назад - 355 8
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проезд4 ч. назад - 625 7
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентов8 ч. назад - 4632 3
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи7 ч. назад - 1790 12
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)13 ч. назад - 1560 20
В Украине не осталось свободной земли для бесплатной приватизацииВчера, 21:30 - 1339 6
«Укрпочте» запретили повышать тарифы9 ч. назад - 1097 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли9 ч. назад - 107
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 371
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1248 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 570 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1906 2