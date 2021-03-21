Нацбанк назвал условия реструктуризации кредитов в иностранной валюте

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4475, которым предусмотрено проведение реструктуризации кредитов в иностранной валюте в обязательном порядке. Национальный банк привел свою позицию по этому законопроекту.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных, приемлемых и для банков, и для заемщиков, сбалансированных условиях. Механизм для проведения такой реструктуризации уже существует», — сказано в сообщении.

Во-первых, механизм реструктуризации долга физического лица, возникшего по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, который является единственным местом проживания семьи должника, определен Кодексом Украины по процедурам банкротства, введенным в действие в октябре 2019 года. Так, в течение пяти лет со дня введения в действие Кодекса — до 21 октября 2024 года — ипотечные кредиты в иностранной валюте могут быть реструктуризированы по процедуре неплатежеспособности физического лица согласно плану реструктуризации или по мировому соглашению на законодательно определенных условиях.

В ходе реструктуризации арбитром между должником и кредитором является суд, который может оценить обстоятельства дела и положение заемщика. Такой подход дает возможность осуществить реструктуризацию задолженности на справедливых и сбалансированных условиях.

Во-вторых, банки разработали и предлагают валютным заемщикам собственные программы добровольной реструктуризации валютной задолженности. До 21 апреля 2021 года действует мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам. Мораторий был введен в 2014 году для защиты валютных заемщиков, которые в связи с кризисом и резкой девальвацией не могли платить по кредитам. Банкам было запрещено обращать взыскание на имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

«Поскольку заемщики так и не начали выполнять обязательства по таким кредитам, это создало риски для устойчивости финансовой системы. Мы считаем, что продление действия моратория на три года, предусмотренное законопроєктом № 4475, снова законсервирует, а не решит проблему валютных кредитов», — объясняют в НБУ.

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В то же время, Нацбанк поддерживает предложенные в Налоговый кодекс изменения для освобождения от налогообложения прощенных сумм долга и других доходов, возникающих вследствие реструктуризации кредитов в иностранной валюте. Такие нормы предусмотрены законопроектом № 4399, который Верховная Рада также приняла за основу на прошлой неделе.

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