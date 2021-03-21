«Поездки станут роскошью»: стоимость отдыха за границей возрастет — эксперты

Туристов, отдыхающих за рубежом, пустят в Украину только при наличии ПЦР-теста. Такое решение приняло правительство на внеочередном заседании 22 марта. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, постановление применяется к гражданам Украины, въезжающих в страну из-за рубежа.

«Независимо от того, из какой страны прибыл гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом», — сообщил министр.

В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата — граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин. Министр добавил, что такие ограничения действуют «во всех странах Европы».

Как нововведение может повлиять на туризм. Украинская ассоциация туристических агентств (УАТА) опубликовала открытое обращение к правительству относительно нового требования сдавать ПЦР-тесты для всех, кто въезжает в Украину из-за границы. Там сообщили, что рынок выездного туризма в 2019 году достиг 2,5 млн отдыхающих, а в 2020 году упал на 70%.

«Одно из самых популярных направлений — это Египет. Для пересечения границы наши туристы сдают ПЦР-тест, на отдыхе действуют строгие протоколы, утвержденные и контролируемые государством АРЕ. В стране — намного лучше ситуация с коронавирусом, чем в Украине, особенно в туристических регионах», — говорят в обращении.

Теперь к этому добавляется требование о ПЦР-тесте по возвращении в Украину, отмечают в организации. В ассоциации отметили, что для семьи из трех человек стоимость тестов при поездке в оба конца составит около 5000 гривен. Там предположили, что постановление может привести к волне переносов и отмен рейсов.

До этого в случае прибытия из государств списка «красной» зоны Украина требовала отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии в страну. Если результат оказывался отрицательным, самоизоляция не требовалась.

Если в Украину въезжали из стран «зеленой» зоны, то самоизоляция и ПЦР-тест не были нужны. В обоих случаях от иностранцев Украина требовала страховой полис, который покрывал бы лечение COVID.

Решение Кабмина ударит по карману украинских туристов, но не ограничит их передвижений. Своим мнением относительно новых правил пересечения границы с РБК-Украина поделилась основательница компании Kazakovs Travel Марина Казакова.

«Туристы с очень ограниченным бюджетом вынуждены отказаться от туров. Например, тур в Египет стоит от 10 000 гривен в бюджетный отель на 2 человек. При этом нужно сделать тесты и туда, и обратно. Для семьи из 2 взрослых придется потратить только на тесты от 3000 грн., это 30% стоимости тура!», — говорит турагент.

«Чем дальше, тем больше путешествия становятся роскошью», — резюмирует эксперт.

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