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Правительство разрешило обновить таможню почти за 10 миллиардов гривен

Правительство разрешило обновить таможню почти за 10 миллиардов гривен

Кабмин на заседании 24 марта согласовал обновление 25 старых и строительство 10 новых пунктов пропуска до 2023 года, на что направят 9,8 млрд грн как из госбюджета, так и из кредита от правительства Польши.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Главная цель Минфина остается неизменной — это современная и прозрачная таможня. Принятое сегодня правительственное решение позволит Украине получить еще 35 пунктов пропуска с новейшим техническим оборудованием, которое минимизирует человеческий фактор при проверке, а значит — и коррупционные риски», — отметил заместитель министра по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук.

Таким образом, 25 пунктов модернизируют, еще 10 построят, из которых 5 возведут «с нуля», а 5 являются устаревшими и в настоящее время продолжают функционировать по временной схеме.

Драганчук отмечает, что прежде всего целью является автоматизация процессов таможенного контроля и оформления, что также ускорит прохождение таможенных процедур и «будет способствовать развитию внешнеэкономической деятельности и наполнению госбюджета».

На проект направят 9,8 млрд грн: 4,5 млрд грн на мероприятия по строительству, реконструкции и капремонту; 5,3 млрд грн — на установку систем видеоконтроля, взвешивания и сканирования.

Согласно пояснительной записке, финансирование будет обеспечиваться госбюджетом «или другими источниками, не запрещенными законодательством». В частности — за счет польского кредита, предоставленного в рамках Договора между украинским и польским правительством относительно предоставления кредита на условиях связанной помощи.

По материалам Економічна Правда
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