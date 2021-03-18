День финансов: условия въезда в Украину, планы на повышение пенсий, брильянты на 295 тыс. грн

Во вторник, 23 марта, речь шла о новых условиях въезда в Украину и к чему приведет отказ от сотрудничества с МВФ:

Кабмин ужесточил условия въезда в Украину. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. До этого при въезде в страну прохождение самоизоляции, которую можно досрочно завершить, сдав отрицательный ПЦР-тест на COVID, было обязательным для стран «красной» зоны. Также Кабмин изменил правила ношения масок в регионах “красной” зоны.

Работа общественного транспорта в Киеве. Метро и общественный транспорт во время локдауна в Киеве будет работать. Об этом сообщила заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон. Относительно контроля, то, по словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, других вариантов, кроме физического ограничения количества людей в транспорте, сейчас нет, но сделать это в метро сложно.

Последствия отказа от сотрудничества с МВФ. По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом, вероятнее всего, приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы. Курс гривны будет падать, а цены — расти. При этом глава Минэкономики Игорь Петрашко заявил, что Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19 и прошла пик падения.

Планы на повышение пенсий. Как сообщил советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир, с 4 марта началась выплата проиндексированных пенсий за март. Уже около 8 млн граждан получили пенсию. В этом году индексация пенсий рассчитана на 11% от основного размера пенсий в зависимости от стажа и заработка. О планах на дальнейшее повышение пенсий в течение 2021 года читайте здесь.

Последствия 2020: сколько потерял каждый украинец. По данным Государственной службы статистики, в среднем каждый житель страны потерял около 8% своего потенциального благосостояния. Несмотря на рост номинальных зарплат за 2020 год, в результате средняя зарплата оказалась значительно ниже ожиданий правительства. Кроме номинальных потерь в гривнах украинцы также стали беднее из-за девальвации гривны к доллару и евро.

Посылка с крупными бриллиантами из США. Как сообщили в Киевской таможне Гостаможслужбы, таможеники перехватили посылку с драгоценными камнями — 5 бриллиантами разных оттенков общей стоимостью 295 тысяч гривен. По декларации, в посылке, пришедшей из американского Балтимора в Днепр, должен был быть только распределитель документов с заявленной стоимостью 0 долларов США.