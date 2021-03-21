Промпроизводство ускорило падение в феврале

Объемы промышленного производства в феврале по сравнению с январем прошлого года упало на 4,6%, а с учетом коррекции на эффект календарных дней – на 2%.

По данным Государственной службы статистики, в феврале промпроизводство выросло на 0,3% к январю, а с учетом сезонной корректировки – на 0,4%. В январе было зафиксировано падение на 4%.

За первые два месяца года падение промпроизводства составило 4,2%.



Таблица: Госстат

В январе–феврале 2021 г. индекс промышленной продукции составил 95,8% (-4,2%), в т. ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров – 96,6% (-3,4%), перерабатывающей – 93,5% (-6,5%), поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 102,5% (+2,5%).

Объемы промпроизводства в январе 2021 года за год упали на 4%, а с учетом коррекции на эффект календарных дней – на 2,7%.

В 2020 году промпроизводство сократилось на 5,2%.