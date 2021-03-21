Украина сократила отрицательное сальдо внешней торговли на $3,4 миллиарда

По итогам 2020 года Украина сократила отрицательное сальдо внешней торговли на 3,4 млрд долл. до 255,5 млн долл.

Об этом рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка во время четвертого заседания Совета по международной торговле, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Среди позитивных тенденций 2020 года – улучшение сальдо внешней торговли товарами и услугами. Украина сократила отрицательное сальдо на 3,4 млрд долл. Как следствие, отрицательное сальдо составило лишь 255,5 млн долл. Темп улучшения составил 93,1%», – сказал Качка.

Также он отметил, что в 2020 году, несмотря на распространение пандемии и связанный с этим мировой кризис, Украина проводила торговые операции с 234 странами и юрисдикциями, открыла ряд новых рынков и расширила номенклатуру экспорта.

«Наиболее важными показателями является феноменальный рост экспорта украинской продукции во Вьетнам и Китай – на 93% и на 98%, соответственно», – отметил чиновник.

Он добавил, что Украина придерживается определенных торговых приоритетов на ближайшие годы, развивает и углубляет сотрудничество с другими странами через либерализацию условий торговли, что зафиксировано в Экспортной стратегии Украины.

«Расширение доступа украинских товаров на мировые рынки происходит также путем заключения соглашений о свободной торговле и внедрением инструментов совместных межправительственных комиссий», – подчеркнул заместитель министра.

Важным для Украины стало вступление в силу 1 января 2021 года соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Также в этом году будет продолжена работа над секторальными и кросс-секторальными экспортными стратегиями, чтобы после одобрения их правительством как можно быстрее начать имплементацию. Это поможет расширить экспортные рынки для украинской продукции, создать условия для внедрения инноваций на машиностроительных предприятиях, привлечь инвестиции для развития действующих и открытия новых промышленных объектов.

«Одной из самых амбициозных целей для нас является заключение «промышленного безвиза», который позволит продукции, произведенной в Украине, попадать на рынок ЕС без повторной сертификации. Уже проведено 17 предварительных оценочных миссий. Мы твердо настроены на подписание в этом году соглашения АСАА, которое в перспективе позволит охватить почти пятую часть украинского экспорта в ЕС», – сказал Качка.