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500 000 человек – за 116 дней. Sense SuperApp отмечает круглое число. Цифровой банк от Альфа-Банка разыгрывает 500 000 бонусов Cash’U

500 000 человек – за 116 дней. Sense SuperApp отмечает круглое число. Цифровой банк от Альфа-Банка разыгрывает 500 000 бонусов Cash’U

26 ноября 2020 года Альфа-Банк Украина запустил Sense SuperApp. По забавному совпадению понадобилось ровно 26 дней, чтобы собрать в новом цифровом банке первых 100 тысяч клиентов, и чуть больше сотни, чтобы собрать первых полмиллиона. За это время внутри проекта произошла масса значительных вещей с пометкой «впервые»: первая в стране видеоидентификация, а потом еще более быстрая регистрация с помощью приложения Дія, первое место по скачиванию в секторе финприложений на Android-устройствах, первое уникальное объединение доступов к банковскому и мобильному счетам – вместе с Киевстар.

Чем не повод отметить? Например, подарить тысяче человек 500 000 бонусов Cash’U в сумме в программе вознаграждений Cash`U CLUB.

Что нужно сделать? Просто оплачивать покупки через приложение. Любые, хоть коробок спичек. В зачет не идут только переводы между своими картами и счетами, а участие – автоматическое. В розыгрыше будет участвовать каждая отдельная транзакция, поэтому чем больше их будет, тем больше шансов на победу.

В чем бонус этих бонусов? Внутри Sense SuperApp бонусы Cash’U можно возвращать реальными деньгами на карту (до 5000 гривен в месяц) или использовать, чтобы получить еще больше. Например, участвовать в розыгрыше ценных призов, как делает ежемесячно около 37 тысяч клиентов. За 2020 год такая стратегия оказалась успешной для 518 человек.

С деталями акции можно ознакомиться по клику. Сам розыгрыш будет длиться с 22 марта по 22 апреля включительно.

ЦИФРЫ

В среднем 215 тыс. человек ежемесячно выбирают и меняют категории кешбэка в Sense.

217 млн бонусов – столько начислил Альфа-Банк своим клиентам в 2020 году.

53,6% трат пользователей приходится на категорию… «Продукты».

По материалам Альфа-Банк
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