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Прибыль украинских банков уменьшилась в 2,5 раза

Прибыль украинских банков уменьшилась в 2,5 раза

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,491 млрд гривен. Это в 2,45 раза меньше, чем годом ранее (15,877 млрд гривен).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2021 года составили 35,089 млрд гривен, тогда как годом ранее — 46,223 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -3,856 млрд гривен.


Таблица: НБУ

Расходы банков за январь-февраль 2021 года составили 28,598 млрд гривен, тогда как в январе-феврале прошлого года — 30,346 млрд гривен.


Таблица: НБУ

Справка Finance, ua:

  • ПриватБанк по итогам января отчитывается о прибыли 1,54 млрд грн (за этот же период 2020 года было 3,78 млрд грн).
  • Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отмечает, что дочерние структуры иностранных банков и частные украинские банки останутся устойчивыми в условиях пандемии коронавируса и возобновят рост в розничном и корпоративном сегментах.

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По материалам РБК-Украина
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