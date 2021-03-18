Прибыль украинских банков уменьшилась в 2,5 раза

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,491 млрд гривен. Это в 2,45 раза меньше, чем годом ранее (15,877 млрд гривен).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2021 года составили 35,089 млрд гривен, тогда как годом ранее — 46,223 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -3,856 млрд гривен.
Таблица: НБУ
Расходы банков за январь-февраль 2021 года составили 28,598 млрд гривен, тогда как в январе-феврале прошлого года — 30,346 млрд гривен.
Таблица: НБУ
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