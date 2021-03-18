Межбанк: на рынок повлияют аукцион по ОВГЗ и интересы крупных игроков

Относительная стабильность курса на межбанке в первый рабочий день после введения жесткого локдауна в Киеве и других городах и областях успокоила даже тех, кто боялся усиления позиций доллара на панике в связи с новыми ужесточениями. Этого не произошло, и немногочисленные попытки спекулянтов раскачать вчера курс в течение дня ничем не закончились. Поэтому вторник на валютном рынке уже пойдет по обычному сценарию для этого дня недели и третьей декады месяца.

С одной стороны, сработает фактор сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами — чиновники не внесли никаких правок в перечень размещаемых бумаг. Будут предложены гривневые облигации на сроки от 189 до 1155 дней с ограничением объемов в 500 млн гривен только на 189 дней. С учетом значительных погашений ОВГЗ предыдущих выпусков 24 марта Минфину нужно активно занимать средства. Поэтому мы не прогнозируем сегодня значительного снижения доходности по всем выпускам бумаг, кроме как по облигациям на 189 дней, где есть ограничения по сумме. По нашему прогнозу, будет размещено облигаций на сумму от 6,8 млрд до 10,5 млрд гривен с доходностью от 8,1% до 12,05% годовых. Инвесторам под подобные покупки нужна гривна и часть нерезидентов «засветится» с продажей валюты на межбанке сегодня и завтра. Это позитивный фактор для нацвалюты.

С другой стороны, текущая хозяйственная деятельность компаний, поведение и курсовые задачи крупных игроков будут самым главным в курсообразовании сегодняшнего дня. Все клиенты в своем бизнесе будут снова приспосабливаться к жесткому локдауну, что отразится на их поведении на торгах. Одни из них будут закрывать свои текущие валютные расчеты на опасениях снижения оборотов из-за ограничительных мер, другие — поспешат продать валюту, чтобы профинансировать свои текущие гривневые затраты. В первую очередь — это будут аграрии, у которых на носу весенние полевые работы, и металлурги, которым надо обеспечивать непрерывный производственный цикл даже в условиях локдауна. Кроме этого, многие экспортеры ждут на этой неделе уже первых поступлений крупных сумм возмещений НДС, что также приводит к изменениям их поведения на валютном рынке.

Как и все последние дни, если ситуация будет достаточно спокойной, то НБУ постарается не вмешиваться в ход торгов. По нашим расчетам, объем операций на межбанке во вторник будет в пределах $ 150−170 млн при совершении до 460−510 сделок.

В целом, пока рынок смотрит с оптимизмом по перспективам гривны на ближайшие дни, но особого проседания курса доллара также не ожидает. Так как при приближении котировок межбанка к «красной черте» в 27,50 гривен — снова «проснется» НБУ с выкупом излишка предложения, что и поддержит доллар на торгах.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 23 марта будут в пределах:

доллар — коридор 27,58−27,80 грн,

евро — коридор 32,75−33,10 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,55−27,85 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков — до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор 32,60−33,15 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,70−33,05 грн при спреде до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,67 / 27,69

евро — 32,98 / 33,00

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