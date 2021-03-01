Правительство разрешило платить руководителям госкомпаний вознаграждение за содействие приватизации

Правительство внесло изменения в постановления КМУ от 2 августа 1995 г. № 597 и от 19 мая 1999 г. № 859, добавив к типовому договору с руководителем госпредприятия пункт о вознаграждении за содействие приватизации.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 210 от 17 марта.

«Фонду государственного имущества в пределах своих полномочий в двухмесячный срок внести изменения в контракты, заключенные с руководителями предприятий, находящихся в государственной собственности и в отношении которых принято решение о приватизации, относительно вознаграждения за содействие приватизации.

Государственным органам приватизации в пределах своих полномочий обеспечивать учет предусмотренных в контракте условий выплаты вознаграждения руководителям предприятий, находящихся в государственной собственности, и объединений государственных предприятий при формировании условий продажи объектов приватизации", — говорится в постановлении.

Согласно постановлению, вознаграждение может выплачиваться за сохранение стоимости активов компании, чтобы избежать роста ее долговых обязательств, проведения инвентаризации и переоценки активов госкомпании, а также за другие меры по содействию ее приватизации.

При этом решение по выплате вознаграждения принимается по конкретному госпредприятию во время заключения контракта с его руководителем в соответствии с утвержденным планом подготовки к приватизации.