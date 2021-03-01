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Украинская экономика упала на 4% в год пандемии – Госстат

Украинская экономика упала на 4% в год пандемии – Госстат

Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах составил 4,194 трлн грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

ВВП в расчете на одну душу составляет 100,5 тысячи гривен.

Больше всего, по расчетам Госстата, пострадала сфера временного размещения и организации питания, которая по объему в 2020 году сократилась на 28,5%. За ней располагается сфера транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, которая потеряла 16,4% от объема.

Некоторые сектора все же имели возможность увеличить объем производства. Это касается строительства (+5,2%), оптовой и розничной торговли (+4,9%) и информации и связи (+2,3%).

Справка Finance.ua:

  • В Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП. По расчетам Министерства экономики, в январе ВВП Украины сократился на 2,6-2,8%, в том числе из-за январского локдауна.
  • В Минэкономики прогнозируют, что по итогу 1 квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.
  • Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%, октябрьские прогнозы были вдвое меньше – 1,5%.
По материалам Економічна Правда
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