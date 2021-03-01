В ГНС назвали штрафы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации

В Государственной налоговой службе в Запорожской области напомнили, что к физическому лицу, осуществлявшему предпринимательскую деятельность без государственной регистрации как физическое лицо – предприниматель, за нарушение установленного порядка взятия на учет (регистрации) в контролирующих органах применяется штраф.

Такой штраф составляет 340 гривен. Но на этом штрафные санкции для нарушителей не заканчиваются.

Какие штрафы еще придется оплатить:

если физлицо осуществляло предпринимательскую деятельность без госрегистрации и не подавало в налоговую отчетность за периоды осуществления такой деятельности, то за неподачу налоговой отчетности к нему применяется штраф в размере 340 грн за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу;

если по результатам проверки контролирующий орган самостоятельно определяет сумму налогового обязательства за соответствующие отчетные периоды, то применяется штраф в размере 25% суммы определенного налогового обязательства, независимо от того, платило такое лицо налог или нет;

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осуществления хозяйственной деятельности, в частности, без госрегистрации в качестве субъекта хозяйствования влечет за собой наложение штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных вследствие совершения этого административного правонарушения, или без таковой;

неведение учета или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов, для которых законами Украины установлена обязательная форма учета, влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от 3 до 8 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Справка Finance.ua:

Необлагаемый минимум доходов граждан для административной и уголовной ответственности составляет *1/2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года.