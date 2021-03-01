В ГНС назвали штрафы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации

В Государственной налоговой службе в Запорожской области напомнили, что к физическому лицу, осуществлявшему предпринимательскую деятельность без государственной регистрации как физическое лицо – предприниматель, за нарушение установленного порядка взятия на учет (регистрации) в контролирующих органах применяется штраф.
Такой штраф составляет 340 гривен. Но на этом штрафные санкции для нарушителей не заканчиваются.
Какие штрафы еще придется оплатить:
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