В Бразилии Apple оштрафовали за продажу iPhone без зарядных устройств

Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало американскую корпорацию Apple за продажу смартфонов без зарядных устройств. Сумма штрафа составляет 1,9 млн долларов.
Об этом сообщает Appleinsider.
Как сообщается, 2 декабря потребнадзор заявил о намерении обязать Apple под угрозой штрафа бесплатно предоставлять по требованию клиента оригинальные зарядные устройства, которые не входят в комплектацию новых моделей iPhone 12.
“Приобретая технику этой марки, потребитель рассчитывает на то, что не только iPhone, но и зарядное устройство будут обладать более высокой производительностью”, – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве указали, что Apple в гарантийной документации не только отказывается от обязательств по ремонту в случае использования неоригинальных зарядных устройств, но и не оговаривает возможность безопасного применения собственных аксессуаров предыдущего поколения.
Кроме того, ведомство указывает на то, что реклама продукции Apple вводит покупателя в заблуждение. В частности, речь идет о несоответствии влагозащитных характеристик iPhone 11 Pro тому, что демонстрируется в рекламном ролике.
На нем смартфон подставляют под струю воды, заявляя, что он, якобы, “выдерживает погружение на глубину до 4 м в течение 30 секунд”. При этом на случаи поломок аппаратов при подобных обстоятельствах не распространяются условия гарантии.
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