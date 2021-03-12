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Fuckup night by EASE. Четыре яркие истории бизнес факапов из первых уст

Люди из категории “успешный успех” впервые раскрыли карты и показали, что на пути к их громким проектам было много ошибок. “Европейская ассоциация программной инженерии” собрала на “Fuckup night” смелых украинских предпринимателей: Вадима Чернецкого – основателя сервиса TicketsBox, Владислава Савченко – основателя сервиса Foodex 24, Тараса Потичного – GRC в Bolt Ukraine и Вячеслава Смирнова – CEO киевского офиса международной IT-компании Solvd, Inc.

«Наши люди реально лучше, чем о нас думают иностранные компании, и намного лучше, чем мы сами о себе думаем» – откровенно заявил Тарас Потичный, GRC в Bolt Ukraine, рассказывая про высокие риски вандализма в Украине. Он признался, что вопреки опасениям своей команды, за все время существования своего проекта по аренде электросамокатов было украдено всего 10 шт! Однако совсем неожиданным факапом стала даже не затратная рекламная компания и высокая цена проката, а бюрократическая тягонина в мэрии с регистрацией транспортных средств. Выйти с минимальными потерями из казалось уже практически патовой ситуации, помог напор Тараса и антикризисный PR команды, сумевших обыграть в свою пользу внешние информационные факторы.

«Пандемия – это факап, но предприниматели никогда не сдаются!» – публично признался Вадим Чернецкий, основатель сервиса TicketsBox, который занимается продажей билетов на разные мероприятия. Первые серьезные факапы на сервисе TicketsBox произошли во время продажи билетов на футбольный матч «Украина – Португалия». 30 000 посетителей в секунду чуть было не «положили» сайт из-за большой нагрузки на сервер. Выходом из ситуации стало внедрение электронной очереди, которая систематизировала запросы клиентов и разгрузила сайт. А внедрение системы «Анти перекуп», предусматривающей продажу одного билета на одну банковскую карту физлица, помогло Вадиму выжить в жесткой схватке не на жизнь, а на смерть и противостоять монополистам на рынке билетных сервисов. Факап же со сбоем сканирования штрих кодов на уже распечатанных билетах, случившегося прямо при входе на концерте во Дворце Спорта, привел к разработке и внедрению в работу компании универсальную систему считывания всех видов штрих кодов и QR кодов на электронных билетах.

«Нужно уметь думать в бизнесе на пару шагов вперед» – отметил во время своего выступления Владислав Савченко, основатель онлайн-супермаркета “Foodex24”. Факапом этой компании стали лишние затраты на старте бизнеса в 300,000 долларов из-за отсутствия продуманной стратегии и стремительного запуска онлайн сервиса всего за 14 дней!

«Люди обучаются новому методу покупок в online. Есть большой спрос на услуги качественной доставки» – объяснил такой скоростной запуск своего сервиса Foodex 24 Владислав Савченко, основавший свой новый бизнес прямо в момент карантина в Украине, в связи с начавшейся пандемией Covid19 и всемирным локдауном в 2020 году. Проект взлетел благодаря слаженной работе всей команды, постоянному процессу обучения и проделанной работе над ошибками.

«Неудачи – это наш опыт, из которого мы должны сделать правильные выводы» – подрезюмировал Владислав Савченко, IT-бизнесмен и президент Европейской ассоциации программной инженерии.

«Бизнес можно реанимировать! Ошибайтесь быстро, главное не фатально» – подчеркнул в своем выступлении Вячеслав Смирнов, CEO киевского офиса международной IT-компании Solvd, Inc. И рассказал про то, как пролет в полмиллиона долларов в попытке запуска аналога сервиса Uber в Украине в 2012 году одного из первых украинских онлайн сервисов по заказу такси «Car and Fly», привел к созданию успешной международной компании Solvd, Inc.

CEO “Европейской ассоциации программной инженерии” Любовь Мочалова призналась, что собрать такой сильный состав участников было в один вечер непросто. Но формат открытого микрофона про бизнес факапы сделают регулярным, т.к. учиться на ошибках других полезно, а бизнес образование – одна из главных целей Ассоциации. Среди желающих выступить уже с десяток успешных бизнесменов Украины.

По материалам Fuckup Night
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