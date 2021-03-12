Киевское метро с апреля больше не будет принимать зеленые транспортные карты

Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) картах метро можно до 31 марта этого года.

Об этом напоминает КП «Киевский метрополитен».

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

Kyiv Smart Card

бесконтактной банковской картой любой платежной системы;

мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того, чтобы воспользоваться е-билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карту Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Приобрести Kyiv Smart Card можно:

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

в приложении Киев Цифровой;

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно: