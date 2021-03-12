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Киевское метро с апреля больше не будет принимать зеленые транспортные карты

Киевское метро с апреля больше не будет принимать зеленые транспортные карты

Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) картах метро можно до 31 марта этого года.

Об этом напоминает КП «Киевский метрополитен».

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

  • Kyiv Smart Card
  • бесконтактной банковской картой любой платежной системы;
  • мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);
  • разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того, чтобы воспользоваться е-билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карту Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Приобрести Kyiv Smart Card можно:

  • в кассах метрополитена;
  • в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

  • в приложении Киев Цифровой;
  • в кассах метрополитена;
  • в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно:

  • в приложении Киев Цифровой;
  • в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.
По материалам Finance.UA
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