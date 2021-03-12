Киевское метро с апреля больше не будет принимать зеленые транспортные карты

Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) картах метро можно до 31 марта этого года.
Об этом напоминает КП «Киевский метрополитен».
Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:
Для того, чтобы воспользоваться е-билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карту Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.
Приобрести Kyiv Smart Card можно:
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно:
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