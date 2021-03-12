ТОП-7 высокооплачиваемых вакансий марта

Аналитики robota.ua подготовили подборку высокооплачиваемых вакансий марта.

Об этом говорится на сайте компании.

Работодатели ожидают, что новые специалисты помогут вывести компании на новый уровень развития, а со своей стороны гарантируют достойную заработную плату, бонусы, комфортные условия труда и тому подобное. Многие компании предоставляют возможность кандидатам влиять на размер своей заработной платы, демонстрируя результаты работы и достижения.

Product Manager в robota.ua. Онлайн-ресурс по поиску работы приглашает Product Manager в команду управления продуктом. Заработная плата — 65 000−110 000 грн (зависит от квалификации и опыта). Ожидания от кандидатов: глубокий опыт кастдева и глубинных интервью; любовь к числам и анализу данных; несколько лет опыта управления командой инженеров; английский, достаточный для общения с польскими коллегами; опыт работы в Agile и Lean-практикам, особенно Scrum; стрессоустойчивость; уверенное понимание принципов работы интерактивных веб-приложений. Будет весомым плюсом: опыт юнит-экономики; глубокое понимание Agile Manifesto; опыт в UX и проектировании комплексных систем или инженерный опыт; знание бизнес-анализа.

Трейдер (менеджер ВЭД). Компания, которая занимается производством и продажей твердого биотоплива и деревянных изделий, открывает вакансию. Ищут специалиста, который работал с аналогичным продуктом и имеет собственную базу контактов.

Компании предлагает: зарплату — 100 000 грн (fix + KPI); официальное трудоустройство; компенсацию топлива и амортизации; удобное расположение офиса; перспективы карьерного и материального роста в компании.

Руководитель отдела закупок. Компания, крупный трейдер зерновых культур на отечественном и зарубежном рынках сбыта, приглашает в свою команду. Ищут кандидатов, которые имеют соответствующий многолетний опыт в закупках зерновой продукции, умеют организовать не только свое время, но и работу подчиненных, умеют проводить эффективные и результативные переговоры.

Работодатель предлагает: зарплату — 150 000 грн (fix + KPI); официальное трудоустройство; жилье для иногородних; посещение международных выставок; обучение за счет компании; перспективы карьерного роста.

Финансист / специалист по открытию компаний в странах Европы в REACT. Международный холдинг, который работает в сфере digital-маркетинга со странами СНГ, Европы, Азии и арабскими странами, в поиске специалиста.

Требования к соискателям: опыт работы в финансовом отделе (на финансовых рынках); опыт открытия/ведения платежных систем в странах-нерезидентах или открытия компании в странах Европы; опыт ведения всех видов переговоров, формирования и подготовки пакетов документов; опыт успешного решения возникших проблем, стрессоустойчивость; свободное владение английским и русским языками.

Предлагается: зарплата- 50 000−100 000 грн; работа в международной компании; комфортный офис в центре Киева, график: пн-пт, 9:00—19:00 в офисе, полная занятость; свобода в применении индивидуальной административно-финансовой стратегии; возможность увеличения зарплаты каждые полгода (до +20%); компенсация расходов на посещение международных курсов и конференций; премия и оплачиваемый отпуск на лучших курортах мира.

Финансовый директор. Международный финансово-юридический холдинг объявляет конкурс на вакансию. Нужны кандидаты, которые имеют опыт работы с компаниями-нерезидентами (ВЭД) и офшорными юрисдикциями — обязательно; которые разбираются в требованиях, предъявляемых банками, как работают иностранные аудиторы; Tax Planning & Compliance (оценка рисков налогового планирования); готовы нести ответственность за свои решения и способы их реализации.

Предлагается: работа в динамичной компании; выход на новый уровень способностей; автономность и самостоятельность в работе во время выполнения задач; зарплата- 80 000−150 000 грн.

Операционный директор в «АКС”. Фармацевтическая компания ищет результативного исполнительного директора с опытом. Зарплата- 65 000−100 000 грн (оклад 65% + переменная часть). Требования: опыт работы в фармацевтическом ритейле будет существенным преимуществом; опыт системного открытия торговых объектов и управления их доходностью; опыт управления коллективом от 50 офисных сотрудников и получения необходимых своевременных результатов от руководителей отделений.

Преподаватель английского языка в «Центр патриотического воспитания молодежи». Детский учебно-развивающий клуб открывает вакансию. Зарплата на позиции — 100 000 грн. Портрет идеального кандидата: имеет высшее образование; владеет английским языком на высоком уровне; хорошо знаком с зарубежными учебными пособиями.

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