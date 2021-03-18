ТОП-10 стран с наибольшим ростом цен на жилье

Компания Knight Frank опубликовала Глобальный индекс цен на жилье (Global House Price Index) за четвертый квартал 2020 года – исследование, которое анализирует изменение цен на больший уровень жизни в 55 странах мира.

Как оказалось, за 2020 год цены на жилье в мире поднялись в среднем на 5,6% по сравнению с показателем 5,3% в 2019 году. Рост был определен в 86% анализируемых стран. Темпы роста цен оказались самыми большими за почти три года.

ТОП-10 стран, где жилье больше всего выросло в цене:

Турция + 30,3%;

Новая Зеландия + 18,6%;

Словакия + 16%;

Люксембург + 13,6%;

Польша + 10,9%;

США + 10,4%;

Перу + 10,3%;

Швеция + 10,1%;

Австрия + 10%.

Европа оказалась поделенной на два лагеря. В то время как в Австрии (+ 10%), Германии (+ 8%) наблюдался сильный рост цен, в Италии (+ 1%) и Испании (-2%) он был не столь впечатляющими. Что касается Украины, то рост цен у нас был умеренным и составил 6,7%, что больше, чем во Франции. По этому показателю Украина находится на 20 месте.

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Чехия заняла 14 место (+ 8,4%), Финляндия – 24-е (+ 5,5%), Болгария – 29-е (+ 4,8%), Греция – 39-е (+ 3,2%).

Главным аутсайдером оказалась Индия (- 3,6%). Чуть выше расположились Марокко (- 3,3%), Венгрия (- 2,5%), Испания (- 1,8%), Малайзия (- 0,8%) и Гонконг (- 0,1%).