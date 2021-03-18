ТОП-10 стран с наибольшим ростом цен на жилье

Компания Knight Frank опубликовала Глобальный индекс цен на жилье (Global House Price Index) за четвертый квартал 2020 года – исследование, которое анализирует изменение цен на больший уровень жизни в 55 странах мира.
Как оказалось, за 2020 год цены на жилье в мире поднялись в среднем на 5,6% по сравнению с показателем 5,3% в 2019 году. Рост был определен в 86% анализируемых стран. Темпы роста цен оказались самыми большими за почти три года.
ТОП-10 стран, где жилье больше всего выросло в цене:
Европа оказалась поделенной на два лагеря. В то время как в Австрии (+ 10%), Германии (+ 8%) наблюдался сильный рост цен, в Италии (+ 1%) и Испании (-2%) он был не столь впечатляющими. Что касается Украины, то рост цен у нас был умеренным и составил 6,7%, что больше, чем во Франции. По этому показателю Украина находится на 20 месте.
Читайте также: Стоимость квартир на вторичном рынке Киева
Чехия заняла 14 место (+ 8,4%), Финляндия – 24-е (+ 5,5%), Болгария – 29-е (+ 4,8%), Греция – 39-е (+ 3,2%).
Главным аутсайдером оказалась Индия (- 3,6%). Чуть выше расположились Марокко (- 3,3%), Венгрия (- 2,5%), Испания (- 1,8%), Малайзия (- 0,8%) и Гонконг (- 0,1%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новые правила оплаты за газ с мая (инфографика)Вчера, 08:00 - 40878 10
13 миллионов работающих должны содержать 11 миллионов пенсионеровВчера, 11:10 - 1065 7
Цены на «первичку» и «вторичку» в Украине пошли вверхВчера, 14:09 - 2138 5
На рынок хлынул дешевый бензинВчера, 19:12 - 41365 4
Nissan и Mitsubishi готовят электромобиль за $9000 (фото)Вчера, 01:40 - 3256 4
На рынок хлынул дешевый бензинВчера, 19:12 - 41365 4
Украинцам задним числом сокращают пенсии и заставляют вернуть в бюджет разницуВчера, 16:00 - 2305
Цены на «первичку» и «вторичку» в Украине пошли вверхВчера, 14:09 - 2138 5
В НБУ рассказали, когда могут потребовать документы при покупке долларовВчера, 11:26 - 1297
13 миллионов работающих должны содержать 11 миллионов пенсионеровВчера, 11:10 - 1065 7
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 604
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 435
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1655 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2620 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 4282 3