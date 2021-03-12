На Харьковщине взорвали банкомат и украли деньги

В поселке Ковшаровка Харьковской области неизвестные взорвали банкомат. Сумма ущерба устанавливается.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство, которое поместили в шатр выдачи купюр, и завладели кассетами с деньгами. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается. В результате взрыва пострадавших лиц нет», — говорится в сообщении.

Подрыв совершен 18 марта около 2:20. Установлено, что злоумышленники сорвали навесной замок и проникли в здание отделения банка.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.



Фото: hk.npu.gov.ua