На Харьковщине взорвали банкомат и украли деньги

В поселке Ковшаровка Харьковской области неизвестные взорвали банкомат. Сумма ущерба устанавливается.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
«Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство, которое поместили в шатр выдачи купюр, и завладели кассетами с деньгами. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается. В результате взрыва пострадавших лиц нет», — говорится в сообщении.
Подрыв совершен 18 марта около 2:20. Установлено, что злоумышленники сорвали навесной замок и проникли в здание отделения банка.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Фото: hk.npu.gov.ua
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