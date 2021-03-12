По «Доступной ипотеке» выдали кредитов на более чем 9 миллионов гривен

По состоянию на 18 марта уполномоченными банками по выполнению государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 12 кредитных договоров на общую сумму 9,4 млн грн.

Об этом говорят данные Министерства финансов.

Сколько заявок рассматривается. 57 заявок на участие в программе рассматриваются банками, причем как на первичном, так и вторичном рынке, на общую сумму 55,4 млн грн.



Инфографика: Минфин

«Напомним, что запуск программы состоялся 1 марта. На сегодня 8 банков присоединились к программе, как государственных, так и коммерческих. Сейчас продолжается их работа для полноценного запуска, в частности, модификации под программу собственных процедур, обучения персонала, разработки информационных материалов для потенциальных заемщиков и тому подобное», — говорят в Минфине.

Это важный процесс, ведь именно банк как владелец финансового ресурса для кредитования несет риски по возврату ему средств.

«Также исключительно банк, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика, принимает решение о выдаче кредита», — добавили в министерстве.

Масштабирование «Доступной ипотеки 7%» напрямую зависит от активности как уполномоченных банков, так и граждан.



Инфографика: Минфин