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День финансов: локдаун в Киеве и изменения для будущих водителей

День финансов: локдаун в Киеве и изменения для будущих водителей

Четверг, 18 марта. Какие ограничения начнут действовать в столице уже с субботы, и что поменяется для водителей с апреля.

Киев ужесточает карантин. Власти Киева приняли решение усилить карантинные ограничения с 20 марта по 9 апреля. Закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ. Кафе и рестораны будут работать исключительно на «вынос». Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Общественный транспорт столицы будет работать в привычном режиме, но с заполненностью мест для сидения на 50%.

Отметим, что по мнению главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова, на территории страны пока не будут введены жесткие ограничения. Однако граждане должны строго соблюдать требования, которые предусматривает карантин.

Программы помощи бизнесу могут вернуть. Как сообщил министр экономики Игорь Петрашко, правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.

По словам того же Петрашко, в 2020 году 400 тысяч украинцев получили поддержку по временной безработице, не будучи уволенными с предприятий. Общая сумма компенсаций составила 2,8 млрд грн.

Изменения в экзамене на водительские права. С 6 апреля будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. К ним можно будет готовиться на онлайн-тренажере. Как отмечают в МВД, смоделированные обстоятельства в билетах ПДД помогут новичкам оперативно принимать верные решения за рулем автомобиля.

Проверка штрафов и долгов в «Дії». В приложении «Дія» можно видеть штрафы за нарушение ПДД и долги по исполнительным производствам. Чтобы проверить информацию, необходимо авторизоваться в приложении, зайти в раздел «Услуги», выбрать «Штрафы за нарушение ПДД» или «Исполнительные производства». Если у вас есть долги или штрафы, вы увидите соответствующую информацию.

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в апреле в приложение добавят услуги автоматической регистрации физлиц-предпринимателей и возможность уплаты налогов.

Покупка квартиры на вторичке. В КГГА предупреждают, что перед покупкой недвижимости важно провести тщательную проверку всей информации о жилье, поскольку здесь существует много «подводных камней», на которые может наткнуться покупатель, и это слишком дорого ему обойдется. Алгоритм проверки читайте по ссылке. Добавим, что в феврале медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева осталась почти на уровне января 2021-го, и составила $ 1227 за 1 кв. м.

Курс доллара. Вклады. Проблемы банков. На нашем YouTube-канале Finance.ua вышло новое видео. В рубрике «В курсе курса» финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет, что сейчас происходит с вкладами населения, какие существуют альтернативы инвестирования с минимальным риском. А также даст прогноз по курсам доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы.

По материалам Finance.UA
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