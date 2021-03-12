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Как правильно декларировать подарки — разъяснение НАПК

Как правильно декларировать подарки — разъяснение НАПК

Любые подарки, стоимость которых превышает 5 прожиточных минимумов (для декларации за 2020 год 5 ПМ = 10 510 грн), нужно указать в вашей декларации. Доходы (в том числе в виде денежной помощи на лечение) следует указывать независимо от их размера.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Иногда один подарок дарят от нескольких человек одновременно. Похожая ситуация может быть и со сбором денег на лечение.

Как правильно задекларировать такой доход:

  • если вклад (долю) каждого лица в коллективный подарок или материальную помощь установить невозможно, то сведения о подарке (при условии превышения порога для декларирования в 5 ПМ) или материальную помощь, обусловленную определенным событием (например, сбор средств на лечение), полученные субъектом декларирования/членом его семьи от нескольких лиц, указываются в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации как один объект декларирования. Нужно также указать его вид, стоимость, а также всех лиц, являющихся источниками этого дохода (то есть подарили подарок, оказали материальную помощь и т.п.);

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  • если доля конкретного лица в общей сумме переданных средств известна, сведения о доходе от этого лица подлежат декларированию отдельно (с указанием суммы и источника дохода). Другая часть от общей суммы переданных средств подлежит декларированию как один объект. То есть в главе 11 декларации нужно указать 2 объекта: один – от лица, размер взноса которого известен, и другой – оставшаяся часть от общей суммы;
  • при перечислении средств на банковский счет (независимо от суммы каждой из транзакций) сведения о каждой сумме, полученной из разных источников (от разных лиц), нужно декларировать отдельно.

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По материалам Finance.UA
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