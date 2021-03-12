Как правильно декларировать подарки — разъяснение НАПК

Любые подарки, стоимость которых превышает 5 прожиточных минимумов (для декларации за 2020 год 5 ПМ = 10 510 грн), нужно указать в вашей декларации. Доходы (в том числе в виде денежной помощи на лечение) следует указывать независимо от их размера.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Иногда один подарок дарят от нескольких человек одновременно. Похожая ситуация может быть и со сбором денег на лечение.
Как правильно задекларировать такой доход:
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