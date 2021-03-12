0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Названы смартфоны с самым быстрым 5G

Названы смартфоны с самым быстрым 5G

Аналитическая компания OpenSignal протестировала среднюю скорость интернета на смартфонах в сетях 5G и 4G на территории США. Смартфоны Apple показали разочаровывающие результаты.

Большинство из 25 самых быстрых смартфонов 5G в конечном итоге были произведены Samsung — смартфоны этого бренда в среднем выдают 54 Мбит/с. Revvl 5G от TCL и OnePlus 8t Plus заняли второе и третье места в соответствии со средними показателями 49,8 и 49,3 Мбит/с.

С небольшим отрывом идут смартфоны OnePlus и Google, потом — LG и уже после нее Apple (она на последнем месте). В среднем iPhone 12 работают на скорости 44,5 Мбит/с.

Если рассматривать модели отдельно, то iPhone 12 не попал даже в список из 25 смартфонов с самым быстрым мобильным интернетом.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.