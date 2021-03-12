Названы смартфоны с самым быстрым 5G

Аналитическая компания OpenSignal протестировала среднюю скорость интернета на смартфонах в сетях 5G и 4G на территории США. Смартфоны Apple показали разочаровывающие результаты.

Большинство из 25 самых быстрых смартфонов 5G в конечном итоге были произведены Samsung — смартфоны этого бренда в среднем выдают 54 Мбит/с. Revvl 5G от TCL и OnePlus 8t Plus заняли второе и третье места в соответствии со средними показателями 49,8 и 49,3 Мбит/с.



С небольшим отрывом идут смартфоны OnePlus и Google, потом — LG и уже после нее Apple (она на последнем месте). В среднем iPhone 12 работают на скорости 44,5 Мбит/с.

Если рассматривать модели отдельно, то iPhone 12 не попал даже в список из 25 смартфонов с самым быстрым мобильным интернетом.