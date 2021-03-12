Samsung подтвердила, что в этом году она может не выпустить Galaxy Note

Компания Samsung всегда была сторонником своей большой линейки Galaxy Note, главной особенностью которой была поддержка стилуса. Однако в конце прошлого года в Сети появились слухи о том, что Samsung может не выпустить устройство Galaxy Note в 2021, и теперь компания подтвердила это.

Во время ежегодного собрания акционеров Samsung генеральный директор Кох Дон Чжин сказал, что компания борется с нехваткой чипов и что выпустить модель Note во второй половине 2021 года, как это планировалось, «может быть трудно».

«Во всем мире наблюдается серьезный дисбаланс в спросе и предложении микросхем, – сказал Кох. – Несмотря на сложные условия, лидеры нашего бизнеса встречаются с зарубежными партнерами для решения этих проблем».

Аналитик Samsung Securities М.С. Хван сказал Bloomberg, что сокращение поставок чипов Qualcomm AP, произведенных TSMC, затрагивает всех, кроме Apple.

В Samsung Electronics, второго по величине производителя микросхем в мире (после TSMC), есть некоторые проблемы. Компания была вынуждена закрыть некоторые из своих заводов в Техасе в США из-за длительных отключений электроэнергии, а также сокращения и без того ограниченных поставок чипов. Это может не повлиять непосредственно на его флагманские линейки, но, вероятно, повлияет на предложение в эпоху COVID-19, когда спрос на смартфоны и ПК заоблачный.