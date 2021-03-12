На таможне запустили новую электронную систему

Государственная таможенная служба начала этап полномасштабного Национального применения новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Национальное применение NCTS как минимум в течение года является одним из ключевых этапов для получения приглашения к присоединению Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита», — сообщает Минфин.
В чем особенности системы:
Для чего это необходимо:
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