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На таможне запустили новую электронную систему

На таможне запустили новую электронную систему

Государственная таможенная служба начала этап полномасштабного Национального применения новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Национальное применение NCTS как минимум в течение года является одним из ключевых этапов для получения приглашения к присоединению Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита», — сообщает Минфин.

В чем особенности системы:

  • особенности национального применения NCTS заключаются в использовании одной таможенной декларации для декларирования товаров в режиме совместного транзита и создании возможностей для использования специальных транзитных упрощений предприятиями в качестве стимула к добропорядочному ведению бизнеса.

Для чего это необходимо:

  • присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита позволит Украине интегрироваться в общую транзитную систему, в которой принимают участие 35 стран-членов ЕС, ЕАСТ, Великобритания, Македония, Сербия и Турция;
  • присоединение к общей транзитной системе позволит ускорить и усовершенствовать таможенные процедуры, уменьшить расходы на трансграничную торговлю товарами, а также более эффективно противодействовать попыткам таможенного мошенничества.

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По материалам Finance.UA
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