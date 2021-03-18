За 2020 год размер пенсии в среднем вырос на 424 грн - ПФУ

Общие доходы бюджета Пенсионного фонда Украины в 2020 году по сравнению с 2019 выросли на 7,2%, или на 31,2 млрд грн, а расходы – на 10%, или на 43,4 млрд грн.
Об этом сообщается в отчете о работе и выполнении бюджета ПФУ за 2020 год.
Данные Пенсионного фонда:
Структура общих доходов:
Отмечается, что в прошлом году было назначено 351,4 тыс. новых пенсий, в течение года *размер пенсии в среднем увеличился на 424,53 грн (с 3082,98 грн на 1 января 2020 года до 3507,51 грн на 1 января 2021 года).
Согласно отчету, с учетом карантина растет предоставление услуг в электронном виде. В частности, через веб-портал ПФУ, пользователями которого являются 4,8 млн человек, в 2020 году было подано 48,7 тыс. заявлений на назначение и 22,6 тыс. – на перерасчет пенсии; также было подано 160,4 тыс. электронных обращений и сформировано более 2,9 млн справок с QR-кодом.
Также сообщается, что с 1 июля 2020 года была введена новая услуга – автоматическое назначение пенсии для лиц, которые предоставили заверенные квалифицированной электронной подписью копии необходимых документов. По состоянию на начало 2021 года сервисом воспользовались более 21 тыс. человек.
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