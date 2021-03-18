За 2020 год размер пенсии в среднем вырос на 424 грн - ПФУ

Общие доходы бюджета Пенсионного фонда Украины в 2020 году по сравнению с 2019 выросли на 7,2%, или на 31,2 млрд грн, а расходы – на 10%, или на 43,4 млрд грн.

Об этом сообщается в отчете о работе и выполнении бюджета ПФУ за 2020 год.

Данные Пенсионного фонда:

общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2020 году составили 479,3 млрд грн, что на 43,4 млрд грн (на 10%) больше, чем в 2019 году;

на выплату пенсий направлено 466,9 млрд грн (97,4% всех расходов);

общие доходы бюджета Пенсионного фонда Украины по сравнению с 2019 годом выросли на 31,2 млрд грн (на 7,2%).

Структура общих доходов:

281,8 млрд грн (60,5%) – это собственные поступления фонда;

180,7 млрд грн ( 38,8%) – средства государственного бюджета;

3,6 млрд грн (0,7%) – средства из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID -19.

Отмечается, что в прошлом году было назначено 351,4 тыс. новых пенсий, в течение года *размер пенсии в среднем увеличился на 424,53 грн (с 3082,98 грн на 1 января 2020 года до 3507,51 грн на 1 января 2021 года).

Согласно отчету, с учетом карантина растет предоставление услуг в электронном виде. В частности, через веб-портал ПФУ, пользователями которого являются 4,8 млн человек, в 2020 году было подано 48,7 тыс. заявлений на назначение и 22,6 тыс. – на перерасчет пенсии; также было подано 160,4 тыс. электронных обращений и сформировано более 2,9 млн справок с QR-кодом.

Также сообщается, что с 1 июля 2020 года была введена новая услуга – автоматическое назначение пенсии для лиц, которые предоставили заверенные квалифицированной электронной подписью копии необходимых документов. По состоянию на начало 2021 года сервисом воспользовались более 21 тыс. человек.

Справка Finance.ua:

В случае введения накопительной пенсионной системы минимальный размер пенсий будущих пенсионеров составит около семи тысяч гривен.

Плановая индексация пенсий с 1 марта 2021 года проведена для 9,76 млн пенсионеров. Из перечисленных пенсий размер повышен для 7,91 млн пенсионеров.

Трудовой стаж является самым важным фактором при назначении пенсии. От его размера зависит право человека на тот или иной вид пенсии, а также сумма пенсионных выплат.

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