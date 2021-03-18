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За 2020 год размер пенсии в среднем вырос на 424 грн - ПФУ

За 2020 год размер пенсии в среднем вырос на 424 грн - ПФУ

Общие доходы бюджета Пенсионного фонда Украины в 2020 году по сравнению с 2019 выросли на 7,2%, или на 31,2 млрд грн, а расходы – на 10%, или на 43,4 млрд грн.

Об этом сообщается в отчете о работе и выполнении бюджета ПФУ за 2020 год.

Данные Пенсионного фонда:

  • общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2020 году составили 479,3 млрд грн, что на 43,4 млрд грн (на 10%) больше, чем в 2019 году;
  • на выплату пенсий направлено 466,9 млрд грн (97,4% всех расходов);
  • общие доходы бюджета Пенсионного фонда Украины по сравнению с 2019 годом выросли на 31,2 млрд грн (на 7,2%).

Структура общих доходов:

  • 281,8 млрд грн (60,5%) – это собственные поступления фонда;
  • 180,7 млрд грн ( 38,8%) – средства государственного бюджета;
  • 3,6 млрд грн (0,7%) – средства из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Отмечается, что в прошлом году было назначено 351,4 тыс. новых пенсий, в течение года *размер пенсии в среднем увеличился на 424,53 грн (с 3082,98 грн на 1 января 2020 года до 3507,51 грн на 1 января 2021 года).

Согласно отчету, с учетом карантина растет предоставление услуг в электронном виде. В частности, через веб-портал ПФУ, пользователями которого являются 4,8 млн человек, в 2020 году было подано 48,7 тыс. заявлений на назначение и 22,6 тыс. – на перерасчет пенсии; также было подано 160,4 тыс. электронных обращений и сформировано более 2,9 млн справок с QR-кодом.

Также сообщается, что с 1 июля 2020 года была введена новая услуга – автоматическое назначение пенсии для лиц, которые предоставили заверенные квалифицированной электронной подписью копии необходимых документов. По состоянию на начало 2021 года сервисом воспользовались более 21 тыс. человек.

Справка Finance.ua:

  • В случае введения накопительной пенсионной системы минимальный размер пенсий будущих пенсионеров составит около семи тысяч гривен.
  • Плановая индексация пенсий с 1 марта 2021 года проведена для 9,76 млн пенсионеров. Из перечисленных пенсий размер повышен для 7,91 млн пенсионеров.
  • Трудовой стаж является самым важным фактором при назначении пенсии. От его размера зависит право человека на тот или иной вид пенсии, а также сумма пенсионных выплат.

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По материалам Finance.UA
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