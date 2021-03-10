Маск уже передумал продавать свой трек в виде токена

Основатель компании Tesla и SpаceX Илон Маск передумал продавать песню о невзаимозаменяемых токенах (NFT), которую планировал продать в виде NFT.
Об этом он написал в Твиттер.
«На самом деле, у меня нет правильного ощущения при продаже этого (трека – ред.). Не буду его продавать», – сообщил Маск.
По данным CNBC, один из пользователей предложил Маску продать его твит с песней и видеоклипом в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) по 1 121 000 долларов США. Однако, бизнесмен отказался.
Невзаимозаменяемые токены (NFT) – это особый тип криптовалюты, который отличается от большинства криптовалют, как Zcash и многих сетевых или служебных токенов, которые по своему источником являются взаимозаменяемыми. Представляет собой активы, существующие только в собственных криптосистемах.
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