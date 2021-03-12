Фондовый рынок получил новые правила финансового мониторинга

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила изменения в Положение о ведении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет НКЦБФР.

Документ уже направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции.

Положение устанавливает общие требования по организации и ведению первичного финансового мониторинга всеми профессиональными участниками, в частности, как участниками, перешедшими под контроль НКЦБФР после «сплита», так и товарными и другими биржами.

Большинство процедур предусматривают удаленную верификацию клиентов в электронном режиме с помощью современных баз данных, электронных документов и носителей.

Документ регулирует удаленное установление деловых отношений с помощью Системы BankID Национального банка и по процедуре верификации, проведенной субъектом первичного финансового мониторинга (СПФМ) в режиме видеотрансляции.

При проведении надлежащей проверки в присутствии клиента СПФМ есть возможность:

использовать информацию, считанную с идентификационного документа, в который имплантирован бесконтактный электронный носитель (ID-карта);

производить фотофиксацию лица с собственным идентификационным документом с последующим наложением квалифицированной электронной подписи уполномоченным работником СПФМ ;

получать е-паспорт для выезда за границу, заверенный квалифицированной электронной печатью Государственного предприятия «Дія».

Для определения принадлежности клиента или конечного бенефициарного владельца клиента к политически значимым лицам, членов их семей и лиц, связанных с политически значимыми лицами, СПФМ может использовать информацию:

баз данных сервис-провайдеров, предоставляющих бесплатно или платно информационные услуги;

публичные источники данных в сети Интернет, включая официальные интернет-представительства органов государственной власти;

официальные интернет-представительства систем декларирования доходов публичными лицами, включая Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;

данные, содержащиеся в официальных документах и ​​других открытых источниках, в частности, иностранных государственных реестрах, наподобие Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Для администраторов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) изменениями предусмотрены упрощенные меры надлежащей проверки. При наличии низкого уровня риска и суммы пенсионных средств, которые учитываются на индивидуальном пенсионном счете, не превышающем 30 тыс. грн, СПФМ может произвести верификацию клиента-физического лица путем:

получения копии идентификационного документа и справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (если нет необходимой информации в идентификационном документе);

проведения фотофиксации лица с собственным идентификационным документом, а именно страницы/стороны, содержащей фото владельца.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫