В ОП разрабатывают меры для роста экономики

В Офисе Президента работают над разработкой пакета мер для стимулирования экономического роста в 2021-2022 годах.
Об этом сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».
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«2020 год был непростым, мы сейчас направляем все наши усилия, чтобы разработать пакет мер на 2021−2022 гг., чтобы стимулировать экономический рост», — сказала Свириденко.
Она отметила, что важной программой является программа «Доступное кредитования 5−7-9%», власти продолжают работать и совершенствовать ее, чтобы как можно больше предпринимателей могли ею воспользоваться. «По ней (программе. — Ред.) выдано уже более 10 тыс. кредитов на общую сумму свыше 25 млрд грн. В этом году нет возможности для расширения этой программы и будем фокусироваться, в первую очередь, на тех, кому сложнее всего получить доступ к кредитным ресурсам, а именно на микробизнесе», — сказала Свириденко.
По ее словам, также будет модифицирована программа помощи по частичной безработице. «Мы сфокусируем ее на „красной зоне“ и на тех видах экономической деятельности, которые больше всего пострадали от карантинных мер», — отметила Свириденко.
Заместитель руководителя Офиса Президента напомнила, что несмотря на то, что 2020 год был достаточно сложным для всей мировой экономики, Украина по сравнению с другими странами прошла его более успешно; по итогам прошлого года падение экономики составило 4,2%.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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