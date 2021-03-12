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Кредитная активность банков достаточно низкая, - НБУ

Кредитная активность банков достаточно низкая, - НБУ

Кредитная активность банков в Украине остается достаточно низкой. Ставки корпоративному сектору в феврале 2021 года снизились до 7,7%, в том числе в гривне — до 8,2%.

Об этом написал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

«Удешевление стоимости фондирования банков поддерживает снижение кредитных ставок: ставки по кредитам корпоративному сектору снизились до 7,7%, в том числе в гривне — до 8,2% (для сравнения: в январе 2021 г. — 8,7%), и сейчас ниже, чем ставки по краткосрочным заимствованиям государства. Процентные ставки по кредитам населению почти не изменились и продолжают составлять: в гривне — почти 35%, в иностранной валюте — 6,4%», — написал Данилишин.

Он отметил, что объем кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору в феврале, сократился на 0,1% (до 738,3 млрд гривен): рост гривневых кредитов на 0,7% был частично нивелирован уменьшением задолженности компаний в иностранной валюте (на 0,2% в долларовом эквиваленте и на 1,1% без учета изменения курса гривны к иностранным валютам).

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«Объем гривневых кредитов, предоставленных домохозяйствам, в гривне вырос на 0,4% (до 170,6 млрд гривен), однако общая задолженность домохозяйств сократилось в феврале на 0,4% (до 200 млрд гривен), главным образом за счет снижения (списания) задолженности в иностранной валюте (на 4,0% в долларовом эквиваленте в месяц)», — отметил Данилишин.

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По материалам Finance.UA
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